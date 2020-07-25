2020/07/25 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت سلطة الطيران المدني، السبت، إدارات المطارات المحلية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفحص المسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح للوكالة الرسمية إنه “بناءً على توصية سلطة الطيران المدني قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بقرارها المرقم (80) ، إعادة فتح المطارات العراقية أمام الرحلات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه بفحص المسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة وكالة تقدم الاخبارية.

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