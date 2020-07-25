متنبئ جوية يوجه تحذيراً من موجة ’’الرطوبة والحرارة اللاهبة’’ ويتوقع موعد نهايتها

2020/07/25 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، 25 تموز، 2020، عن آخر تطورات موجة الرطوبة والحرارة اللاهبة التي تضرب البلاد، متوقعاً نهاية الموجة الحارة بهذا الموعد.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نبدأ مع موجة الرطوبة في البصرة، فأن يوم الاثنين تخف الرطوبة قليلا، وتعود اقوى في يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى ليل الاربعاء بذات المستوى مع الرياح التي ستكون شرقية".

واضاف أن "محافظة البصرة ستشهد يوم الخميس المقبل تغير في رياحها حيث ستتحول إلى شمالية غربية، لمدة يومين او ثلاثة ايام وتعود الرطوبة، كتوقع اولي".

وتابع أن "الرياح في باقي مدن البلاد، ستكون اليوم السبت جنوبية شرقية في مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط، ومتقلبة في غرب وشمال البلاد، وتستمر كذلك يوم الاحد مع ميل للتحول الى شمالي شرقي لاهبه في مدن الوسط والفرات الاوسط والمثنى".

وبين عطية أن "يوم الاثنين تتحول الرياح إلى شمالية غربية في اغلب المدن تقريبا عدا بعض مناطق الجنوب وكذلك نينوى والانبار ومناطق اقصى الشمال، فيما يوم الثلاثاء فستستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي في اغلب المدن وتكون نشطة وحارة، عدا البصرة وميسان وجنوب ذي قار والانبار تستمر ساكنه الئ جنوبية شرقية".

واشار إلى أن "موجة الحر اللاهبة مستمرة طوال الاسبوع بدرجات حرارة خمسينية، ولكن شدتها وذروتها ستكون يومي الاثنين والثلاثاء لتسجل في هذين اليومين، مابين ( 52-53)°م في مدن الوسط والجنوب، ومابين ( 48-50)°م في مدن الشمال، ومابين ( 50-51)°م في غرب البلاد".

ولفت إلى أن "الموجة ستنتهي يوم السبت المقبل بانخفاض طفيف، مع استمرار الحمل الحراري خلال هذا الاسبوع ، وتكونات السحب تتواجد في مناطق متفرقة من مدن البلاد".

واستدرك عطية قائلا أن "فرص زخات الامطار واردة يوم الاحد في مناطق من مدن الجنوب والفرات الاوسط ومنها بادية السماوة ومركزها والديوانية وشمال ذي قار"، محذرا من "العمل تحت الاشعاع الشمسي المباشر، وعدم ارتداء الملابس المعتمة، والاكثار من شرب السوائل".

ودعا عطية "الدوائر التي يعمل موظفيها تحت الاشعاع الشمسي ايقاف العمل اوقات الذروه ( من الساعة 11 صباحا لغاية 3 ظهرا) لكون درجات الحرارة تسجل اعلى ما يمكن والاشعة فوق البنفسجية تكون في ذروتها".

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