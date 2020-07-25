وزير الشباب والرياضة يزور ملعب النجف

2020/07/25 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت (25 تموز 2020)، الى النجف في زيارة للاطلاع على ملعب النجف ومناقشة واقع الرياضة في المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الشباب والرياضة التقى بالمحافظ لؤي الياسري لبحث واقع الشباب والرياضة في المحافظة والاطلاع على ملعب النجف والمنشات التابعة لوزارة الشباب والرياضة يرافقه مديرا الدائرتين الادارية والمالية شاكر محمد عودة ، والاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين وبحضور مسؤولي المحافظة".

وشهدت الفترة الاخيرة تسريبات عن وجود فساد مالي واداري من الشركة المنفذة لملعب النجف.

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