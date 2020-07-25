كوريا الجنوبية: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا لمواطنين عائدين من العراق

2020/07/25 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنين عائدين للأراضي الكورية الجنوبية، كانوا قادمين من العراق.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه "سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر اليوم السبت، حيث بلغ عدد المصابين الوافدين من خارج البلاد رقمًا قياسيّا جديدًا".وأضافت، أن "البلاد أعلنت عن 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14,092 حالة وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، من بينها 86 حالة لمصابين وافدين من الخارج".وأشارت إلى أن "الزيادة في عدد المصابين الوافدين من الخارج تزامنت مع زيادة حالات العدوى بين العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق يوم الجمعة، وبين البحارة الروس".وبينت، أنه "من ضمن حالات الإصابة الوافدة من الخارج، سُجلت 36 حالة إصابة من العراق، وتليها روسيا بإجمالي 34 حالة"، مشيرة إلى أن "عدد الحالات الوافدة من الفلبين بلغ 5 حالات، بالإضافة إلى 3 حالات من الولايات المتحدة وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)".وأوضحت، أن "العدد التراكمي لحالات الإصابة الوافدة من الخارج بلغ 2,244 حالة، وكان 66.5% من تلك الحالات للمواطنين الكوريين الجنوبيين، تليها الدول الآسيوية (ما عدا الصين) بنسبة 42%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 32.4% من حالات الإصابة الوافدة من الخارج".ولفتت إلى أن "حوالي 300 عاملٍ كوري جنوبي كانوا قد عادوا إلى البلاد من العراق، وأظهر 90 منهم أعراض الإصابة بالفيروس".وأردفت، أن "حوالي 30 بحارًا على متن سفينة صيد روسيَّة راسية في مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد، تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا".

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