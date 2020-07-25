ديالى.. تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة مدير مدرسة

2020/07/25 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، السبت، 25 تموز، 2020، بتسجيل 16 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا من اهالي قضاء خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة، فيما نعت نقابة المعلمين بالمحافظة وفاة احد مدراء مدارسها متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 16 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا من اهالي قضاء خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "الدائرة اجرت فحصا لـ18 حالة اشتباه جميعها كانت سالبةاي انها غير مصابة بعد وصول نتائج الفحوصات المختبرية من دائرة صحة ديالى".

من جهة أخرى نعت نقابة المعلمين في محافظة يالى، بوفاة مدير احد مدارسها بفيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنعى فقيدها الاستاذ والزميل (ضياء بدر المياحي )مدير مدرسة ن والقلم في بعقوبة اثر اصابته بجائحة كورونا".

وسجلت محافظة ديالى خلال الاشهر الماضية اكثر من 2800 اصابة في عموم اقضيتها فيما كانت حالات الشفاء اكثر من 2200 حالة فيما اقترتب حالات الوفيات من الـ120 حالة.

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