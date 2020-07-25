2020/07/25 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصلاحيات كاملة.. العمليات المشتركة تتحدث عن تخصيص قوات أمنية لـ 14 منفذا حدوديا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصلاحيات كاملة.. العمليات المشتركة تتحدث عن تخصيص قوات أمنية لـ 14 منفذا حدوديا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصلاحيات كاملة.. العمليات المشتركة تتحدث عن تخصيص قوات أمنية لـ 14 منفذا حدوديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).