الكشف عن تصميم مدهش لمحطة فضاء تحت الماء

2020/07/25 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخطط فابين كوستو حفيد مستكشف المحيطات الأسطوري جاك كوستو لبناء ما يشبه محطة الفضاء الدولية على قاع المحيط، وبحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى، فكشف كوستو بعد الاستعانة بخبرات المصمم الصناعي إيف بيهار عن طموحه الجريء بإنشاء مختبر بروتيوس الذي تبلغ مساحته قرابة 372 مترًا مربعًا والذي يمنح نحو 12 باحثًا الفرصة إلى الوصول […]

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