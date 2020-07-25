نائب عن الفتح يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام

2020/07/25 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح الإسراع بالمصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي كرد جميل لعوائل الشهداء.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين يعد مخالفة […]

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