سلطة الطيران المدني توجه بفحص المسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة

2020/07/25 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة وجهت سلطة الطيران المدني، إدارات المطارات المحلية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفحص المسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "بناءً على توصية سلطة الطيران المدني قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بقرارها المرقم (80) ، إعادة فتح المطارات العراقية أمام الرحلات الداخلية والدولية يوم 23 من تموز الجاري ،بعد أخذ الإجراءات التي تضمن سلامة المسافرين".وأضاف كاظم أن "رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد وجه إدارات المطارات المحلية للاستعداد والتأهب للعمل ، كما وجه أيضا باتخاذ عدة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا" .وأوضح أن "الإجراءات الوقائية تتضمن تعفير جميع الصالات بعد كل رحلة ،وإلزام الكوادر بالفحص الطبي"، لافتاً إلى أن "سلطة الطيران المدني طلبت بفحص المسافرين بجهاز "البي سي آر" قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة".

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