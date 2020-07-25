العمليات المشتركة: عشرة منافذ برية واربعة بحرية أصبحت بحماية كاملة

2020/07/25 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت قيادة العمليات المشتركة، السبت، بأن عشرة منافذ برية واربعة بحرية أصبحت بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي، لافتا إلى تخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ.وذكرت القيادة، في بيان، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد واهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات امنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة الامنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".وأضافت: "المنافذ البحرية ( ام قصر الشمالي ، ام قصر الجنوبي ، ام قصر الاوسط ، خور الزبير ) والمنافذ البرية ( الشلامجة ، بدرة ، المنذرية ، سفوان ، القائم ، طريبيل ، الشيب ، زرباطية ، ابو فلوس ، عرعر ) وبهذا اصبحت عشرة منافذ برية واربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي".وبينت، أن هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اي حالة تجاوز ومن اي جهة كانت".

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