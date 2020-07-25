2020/07/25 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، اليوم السبت (25 تموز 2020)، إصابته ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).