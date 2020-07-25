2020/07/25 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، اليوم السبت (25 تموز 2020)، إصابته ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، اليوم السبت (25 تموز 2020)، إصابته ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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