البنك المركزي يعلن مفاتحة المصارف لتأجيل استيفاء قروض المتقاعدين

2020/07/25 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مفاتحة المصارف الحكومية بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص تأجيل...





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