40 دولة تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا خلال أسبوع

2020/07/25 | 12:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة “رويترز” بأن نحو 40 دولة في العالم سجلت في الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يتجاوز بنحو ضعفين رقم الأسبوع السابق.وأكد الوكالة في تقرير نشرته اليوم السبت بناء على إحصاءاتها التي تعتمد على البيانات الرسمية أن 37 دولة حطمت رقما قياسيا في حصيلة […]

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