كورونا في روسيا.. 5871 إصابة و146 وفاة جديدة في 24 ساعة

2020/07/25 | 12:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 5871 إصابة و146 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة 806720 حالة، منها 13192 وفاة.جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أشار أيضا إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 597140 مع تسجيل 8366 حاة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.وكانت إحصائية يوم الجمعة أشارت إلى تسجيل 5811 إصابة و154 وفاة خلال يوم.وذكر تقرير مركز العمليات أن 25,1% من المصابين الجدد خلال اليوم الماضي لم يظهر لديهم أعراض المرض.

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