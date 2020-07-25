2020/07/25 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يفاتح المصارف بشأن تأجيل استيفاء قروض المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يفاتح المصارف بشأن تأجيل استيفاء قروض المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).