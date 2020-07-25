الانبار تطلق حملة مسح عشوائي لتحري عن المصابين بكورونا

2020/07/25 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مدير اعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار ناظم الحديدي ، السبت، عن انطلاق حملة مسح عشوائي لتحري عن المصابين بفيروس كورونا خارج المؤسسات الصحية للسيطرة على الوباء وتوعية المواطنين .وقال الحديدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدير دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال وبإشراف مدير قطاع الفارس […]

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