2020/07/25 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يوجه بإرسال لجان خاصة لتوزيع المنح على المستحقين من ذوي الشهداء والجرحى وكالة تقدم الاخبارية.

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