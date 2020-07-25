نجم المنتخب الأولمبي يكشف حقيقة اصابته بفيروس كورونا

2020/07/25 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نجم المنتخب الأولمبي ونادي الكهرباء مراد محمد، حقيقة اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وسائل الاعلام نشرت خبراً عن اصابتي بفيروس كورونا وللأسف بعض الاعلاميين والعديد من الصفحات والحسابات نشروا معلومات خاطئة بهذا الصدد”.واكد محمد، “انا بحالة صحية جيدة بفضل الله ولا […]

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