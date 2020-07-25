في الأسدية! - مصطفى الدروبي

2020/07/25 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_الدروبي في الأسديّة!ما زال خطاب البعض ينحو باتجاه الوصف الخاطئ عند تقييمه لطبيعة الصراع في سوريا ...فيرى أن المشكلة تكمن بالتآمر على السنّة كطائفة وأن ما جرى ويجري في سوريا منذ نيّف وتسع سنين ما هو سوى حرب أهلية ذات أبعاد طائفية! وهذا تحريف للحقيقة وتوصيف غير واقعي البتّة لأن جوهر هذا الصراع يتجلى بين الأسديّة كنهج سياسي استبدادي من جهة و سوريا وشعبها ومقدراتها ومستقبل أجيالها من جهة أخرى حيث بدأت إ ......





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