الشقيقتان - اشرف عتريس

2020/07/25 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس محسنة وفضيلة توفيق ..واحدة تملكت قلوب الصغار(أبلة فضيلة توفيق) فى الاذاعةالمصرية لأجيال عديدة متتالية بحكاياتها الماتعة وبرنامجها اليومى الذى يعد اكاديمية تربوية تفوق مناهج كليات التربية ( طفولة ) ومناهج نظرية لا تفيد غالبا والنتيجة فشل ذريع وغيبوبة ..والثانية بهية كل عصر واسم مقرون بمصر ( محسنة توفيق) فى فيلم العصفور ، اسكندرية ليه وليالى الحلمية ورائعتها على المسرح ( منين اجيب ......





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