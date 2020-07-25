نائبة : تجديد عقود شركات النقال ستضيع المليارات من أموال العراقيين

2020/07/25 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت, تجديد عقوت شركات الهاتف النقال من قبل حكومة الكاظمي ستضيع المليارات مجددا من أموال العراقيين , مؤكدة ان تلك الشركات هي ملك لاحزاب معروفة ولشخصيات في الدولة العراقية وتجديد العقد استمرار لاحدى اكبر ملفات الفساد .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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