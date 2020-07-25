مجزرة جديدة لداعش في المكيشيفة

2020/07/25 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني عراقي السبت، عن ارتكاب تنظيم داعش الارهابي مجزرة جديدة بحق المدنيين في ناحية مكيشيفة في صلاح الدين....

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