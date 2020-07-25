مسؤول بالصحة بشأن إعادة فتح المزارات الدينية: تعد من التجمعات ’’عالية الخطورة’’

2020/07/25 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم السبت، موقف الوزارة من إعادة فتح المزارات والأضرحة المقدسة في الوقت الحالي.





وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة هو إعادة النظر في قرار حظر التجوال، بالتالي الموقف الوبائي هو من يحدد رفع الحظر من عدمه بعد عيد الأضحى".





وأضاف، أن "الطيران سيعود بالإضافة إلى عودة الحياة للكثير من المرافق الحيوية، باستثناء حظر التجوال في الساعات المقررة الذي سينظر فيه لاحقا".





وأشار إلى أن "المزارات والأضرحة المقدسة لا يمكن فتحها في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أنها من "التجمعات البشرية عالية الخطورة".

ويوم الخميس (16 تموز 2020)، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدداً من القرارات اتخذتها بجلستها الرابعة عشر، بخصوص حظر التجوال.وقررت اللجنة، "تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول أيام (الخمیس والجمعة والسبت) بالحظر التام الكلي، على أن يتم إعادة النظر في رفع الحظر كليا بعد عطلة عيد الأضحى"، مع منع التجمعات بأشكالها.ومن بين القرارات التي أصدرتها اللجنة في جلستها السابقة، "الاستمرار بغلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية لغاية تأريخ 26/7/2020، على أن يتم التزام أصحاب العيادات والمجمعات الطبية بتعليمات وإرشادات اللجنة الاستشارية العليا، مع متابعة وزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان مدى التزام العيادات والمجمعات الطبية بالتعليمات الصادرة وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين ، حفاظا على سلامة المواطنين".ووافقت اللجنة على فتح المحلات التجارية في المولات على وفق الضوابط الصحية التي وضعتها وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابها المرقم بالعدد (797)المؤرخ في 15/6/2020 .وأصدرت اللجنة موافقتها "على فتح المنافذ الحدودية (المنذريـة و سفوان والشيب) بدءا من تاریخ 23/7/2020، على أن تقوم دوائر الصحة في محافظات دیالی والبصرة وميسان بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة لعملية التبادل التجاري دون السماح للأشخاص بالدخول برا لأي سبب كان باستثناء البضائع والسلع الواردة للمنافذ البرية".كما سمحت اللجنة بفتح "المطارات بدءا من تاریخ 23/7/2020 بعد أخذ الإجراءات المطلوبة التي تضمن سلامة المسافرين في المطارات من الفريق المؤلف لهذا الغرض، وبما يتناسب مع الإرشادات التي أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني (ACAO)واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بحسب ما أصدرته اللجنة من قرارات في وقتها.

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 124 حالة شفاء من الفيروس التاجي، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "84 إصابة جديدة بفي

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، اليوم السبت (25 تموز 2020)، إصابته بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، وذلك قبل مباراة فريقه أمام الخور في دوري نجوم قطر.

وقال تشافي: &qu

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وقال بيان للفرقة تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفريق التطوعي التابع الى فرقة

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