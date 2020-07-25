2020/07/25 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، 25 تموز، 2020، ضبط موقع لبيع وتهريب النفط و...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 3 خزانات بسعة 5 آلاف لتر و40 برميلاً لتهريب النفط في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط 3 خزانات بسعة 5 آلاف لتر و40 برميلاً لتهريب النفط في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).