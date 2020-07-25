بأيادٍ عراقية.. النقل تعيد طائرة (B777-200/YI-AQZ) للخدمة بعد صيانتها بوقت قياسي

2020/07/25 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، عن عودة الطائرة من طراز ( B777-200/YI-AQZ ) الى الخدمة بعد انتهاء الملاكات الهندسية والفنية العاملة في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من اعمال الصيانة واضافة التحديثات المطلوبة من الشركة المصنعة وبوقت قياسي .وقال مدير عام الخطوط الجوية المهندس مناف عبد المنعم في بيان تلقت /المعلومة/، […]

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