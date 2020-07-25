مركز روسي فدرالي يشارك بمناقصة عالمية لتوريد لقاح ضد كورونا

2020/07/25 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تقدم مركز ” تشوماكوف” الفدرالي الروسي لبحوث وتطوير اللقاحات المناعية، بطلب للمشاركة في مناقصة دولية لمنظمة الصحة العالمية تتعلق بتوريد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقال أيدار إيشموخاميتوف، مدير عام هذا المركز التابع لأكاديمية العلوم الروسية: “تقدمنا بطلب للمشاركة في المناقصة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، لتوريد اللقاحات.تجدر الإشارة إلى أن مركزنا يعتبر المورد […]

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