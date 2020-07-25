كمين يطيح بأحد ابرز عناصر “داعش” كان يروم الدخول الى مناطق غربي الانبار     

2020/07/25 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ،السبت ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية حال دخوله الى مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من لواء الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وسرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها نصبت كمين […]

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