الجيش ينعى آمر اللواء الثاني قوات خاصة الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

2020/07/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات الخاصة الركن، عبد الأمير يار الله، قائداً عسكرياً بعد وفاته متأثراً بفيروس كورونا.

وذكر يار الله في بيان، ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الاخ والصديق والمقاتل العقيد الركن غسان كاظم محمد آمر اللواء الثاني قوات خاصة الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف، أن الفقيد كان مثالاً للضابط المهني الشجاع، الذي ضرب أروع الامثلة في الشجاعة والصبر في معارك التحرير، وفي مكافحة الارهاب وتثبيت دعائم النصر والسلام، فضلاً عن حسن قيادته طوال فترة خدمته العسكرية المشرفة، التي أثبت فيها أنه أهل للمسؤولية الوطنية والنزاهة والاخلاص.

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