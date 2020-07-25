2020/07/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، عن تكبد العراق خسائر مالية ضخمة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واكد الصفار في تصريح صحفي أن صعوبة تخمين تلك الأموال تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات لها، مشيرا الى ان الفاسدين يسلكون طرقاً ملتوية ومخفية من الصعب اكتشافها.

يشار الى ان العراق يمر بأزمة مالية كبيرة نتيجة استشراء الفساد وسيطرة الأحزاب على مقدرات الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: العراق تكبد خسائر مالية ضخمة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: العراق تكبد خسائر مالية ضخمة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).