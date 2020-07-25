الوطني الكردستاني: القوات التركية هجَّرت أهالي عشرات القرى في كردستان

2020/07/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني حكومتي بغداد وأربيل بإنهاء أزمة الصراع العسكري بين حزب العمل الكردستاني والجيش التركي في شمال العراق.

وقال القيادي بالاتحاد الوطني غياث السورجي إن القوات التركية هجرت سكان عشرات القرى الكردية شمالي العراق وتحولت الى مناطق صراع وساحة حرب بين الحزب العمال والجيش التركي، مشددا على ضرورة إنهاء الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية لإنهاء معاناة العراقيين.

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