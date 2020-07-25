2020/07/25 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت، القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد.وذكرت المديرية في بيان انمفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارةهناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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