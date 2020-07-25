2020/07/25 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ان القوات الأمنية في المنافذ الحدودية مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز، فيما كشفت عن تخصيص قوات أمنية في عشرة منافذ حدودية برية وأربعة منافذ بحرية.وذكرت القيادة في بيان لها، أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمسك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تتحدث عن تخصيص قوات أمنية لـ 14 منفذا حدوديا المركز الخبري الوطني.

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