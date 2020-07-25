تسجيل 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

2020/07/25 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم والطبي في إيران، سيما سادات لاري، عن تسجيل 195 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد الى 15 الفا و484 شخصا.وفي تصريحها اليوم السبت حول اخر حصيلة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) على صعيد …

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