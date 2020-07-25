ألمانيا: 7 وفيات و781 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/25 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 781 إلى 204964، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9118 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.وكانت إحصائية اليوم السابق قد أفادت برصد 815 إصابة جديدة و10 وفيات جديدة.ووصل إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في البلاد إلى 189,8 […]

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