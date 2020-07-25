2020/07/25 | 13:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 781 إلى 204964، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9118 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
وكانت إحصائية اليوم السابق قد أفادت برصد 815 إصابة جديدة و10 وفيات جديدة.
ووصل إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في البلاد إلى 189,8 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: 7 وفيات و781 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 781 إلى 204964، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9118 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
وكانت إحصائية اليوم السابق قد أفادت برصد 815 إصابة جديدة و10 وفيات جديدة.
ووصل إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في البلاد إلى 189,8 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: 7 وفيات و781 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: 7 وفيات و781 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).