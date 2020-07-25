2020/07/25 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف عراقيون هشام السهيل، السبت، ان تحالفه مع اجراء الانتخابات المبكرة.وقال السهيل في بيان ان “تحالف عراقيون مع اجراء انتخابات مبكرة “.واضاف: “لقد اوضحنا انه بموجب القانون الحالي على مستوى القضاء هناك صعوبة باجراء الانتخابات ونحن نعمل مع الكتل لايجاد حلول للصعوبات الفنية لكي تجرى انتخابات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف عراقيون يعلن موقفه من الانتخابات المبكرة المركز الخبري الوطني.

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