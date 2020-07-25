لعتبة الحسينية تنجز مركز الشفاء (11) بمستشفى الكندي في بغداد خلال (30) يوما

2020/07/25 | 13:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواصل الكوادر الهندسية والفنية التابعة لقسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة، العمل بمشروع مركز الشفاء بمحافظة بغداد في (مستشفى الكندي العام) لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي جائحة كورونا.وقال رئيس القسم حسين رضا مهدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الكوادر الهندسية والفنية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تواصل اعمال تنفيذ مركز […]

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