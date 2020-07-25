أصحاب العمل المستقل هم المستفيدين الأكبر من جائحة فيروس كورونا

2020/07/25 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تسببت جائحة فيروس كورونا في إحداث دمار في أسواق العمل العالمية، تاركة العديد من العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر.



وهناك أيضًا الذين إضطروا للعمل في ساعات عمل مخفضة، بينما نفذ أصحاب العمل تدابير شاملة لخفض التكاليف.

ومع ذلك، فإن إحدى القوى العاملة التي تجاوزت العاصفة بشكل أفضل من معظمها هي السوق الحرة.



شهد هذا الجزء من القوى العاملة زيادة كبيرة في الطلب - حتى مع انهيار العمل بدوام كامل، وفقًا لتقرير جديد من سوق Freelancer المستقلة على الإنترنت.

وجد تقرير Freelancer "Fast 50" أن الوظائف الشاغرة لأصحاب العمل الحر المستقل Freelancer تزيد عن 25% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2020 - مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.



تتتبع الدراسة الفصلية الحركات من أعلى 50 وظيفة سريعة النمو وتراجع في السوق العالمية للموقع الذي يمتد عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

يعكس هذا الارتفاع تحولا في المشهد العالمي للوظائف بعد Covid-19حيث يعيد أرباب العمل إعادة تقييم الميزانيات ويختارون قوة عمل أكثر مرونة.

في غضون ذلك، قدرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عدد ساعات العمل الضائعة في الربع الثاني من هذا العام قد يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل.

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