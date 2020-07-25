208 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/07/25 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، السبت، بتسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.وقال المصدر لـ”تقدم” إن “دائرة صحة محافظة كربلاء، سجلت اليوم 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وسجلت محافظة كربلاء يوم امس الجمعة، 187 إصابة جديدة بالفيروس.

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