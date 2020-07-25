2020/07/25 | 13:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعيد طائرة الى الخدمة بعد صيانتها بوقت قياسي وتنطلق الى ماليزيا باول رحلة لها بعد توقف استمر اربعة اشهر بسبب جائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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