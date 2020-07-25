2020/07/25 | 13:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: حسناً فعلت القوات الامنية بتحرير هيلا.. لكنها اخفقت بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: حسناً فعلت القوات الامنية بتحرير هيلا.. لكنها اخفقت بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: حسناً فعلت القوات الامنية بتحرير هيلا.. لكنها اخفقت بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).