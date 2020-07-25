نائب: العراق هو البلد الوحيد القادر على نزع فتيل الحرب بين أميركا وإيران

2020/07/25 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, السبت, أن العراق هو الدولة الوحيدة القادرة للعب الدور في نزع فتيل الحرب بين ايران وامريكا وكذلك السعودية، مشيرا إلى أن زيارة الكاظمي كشفت عن عمق العلاقات بين البلدين.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زياراة رئيس الوزراء […]

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