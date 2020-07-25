فتوى السيد السيستاني حول الكذب، ومتى يجوز؟

2020/07/25 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب السيد السيستاني جوابا للمرجع على استفتاء حول الكذب، حيث جاء في السؤال: هل يجوز الكذب في حال ما لو أريد به إنقاذ روح أو كيان أسرة من التفكك ع...

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