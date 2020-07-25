رئيس البرلمان يوعز بتشكيل خلية ازمة لارتقاء بالواقع الخدمي في الانبار

2020/07/25 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، السبت، بتشكيل خلية ازمة لارتقاء بالواقع الخدمي في مدينة الفلوجة.وقال عضو الهيئة الاستشارية لإسناد ودعم حكومة قضاء الفلوجة المحلية سلام عجمي الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اوعز الى حكومة الانبار المحلية بتشكيل خلية ازمة برئاسة نائب محافظ الانبار للشؤون الادارية […]

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