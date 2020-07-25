صحة النجف تبدأ بتوزيع ’’العلاج الروسي’’ لمرضى كورونا وتكشف نتائج استخدامه

2020/07/25 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

وزعت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف علاج Favipiravir للمرضى الراقدين في مستشفى الصدر في ...





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