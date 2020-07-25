رسميا.. السليمانية تعيد فتح مساجدها أمام المصلين لأول مرة منذ تفشي كورونا

2020/07/25 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

قررت محافظة السليمانية،السبت، 25 تموز، 2020، إعادة فتح جميع المساجد امام المصلين مع ضرورة ال...





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