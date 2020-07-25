خبير اقتصادي يحذر من ’’سيناريو’’ سيسهم في تقييد الاقتصاد العراقي

2020/07/25 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

حذر الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم السبت، من سيناريو يتم اعتماده من قبل دول الجوار للحصول على الدولار من العراق، فيما أشار إلى أن ذلك السيناريو يساهم بتقييد اقتصاد العراق لسياسات خارجية.

وقال العكيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أغلب دول الجوار تعتمد سيناريو مشابهاً منذ سنوات عدة، وهو دفع التجار العراقيين الى دفع اموال شراء بضائعها بالدينار".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "تلك الدول تمتلك حاليا ما لا يقل عن 35% من الكتلة النقدية العراقية، وهذا امر بالغ الخطورة".

وأضاف، أن "الدول تقوم باستثمار ما لديها من كتلة نقدية عراقية في شراء الدولار عبر مزادات البنك المركزي، من خلال المصارف الاهلية".

وأشار إلى أن "هذا السيناريو لا يجري الحديث عنه، وهناك جهات كثيرة تغض النظر عنه رغم خطورته في نقل العملات الصعبة للخارج"، موضحاً أن "اقتصاد العراق سيكون مقيداً لسياسات خارجية".

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بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت الوزارة، في بيان، ان &quo

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وأمرت الصين الولايات الم

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