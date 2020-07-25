انهيار بناية في البصرة يتسبب بمقتل واصابة 15 شخصا

2020/07/25 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)/ نريمان المالكي /..ادى انهيار بناية قيد الانشاء في محافظة البصرة الى وفاة واصابة 15 شخصا من العاملين فيها.وقال مصدر امني ان بناية قيد الانشاء تابعة لمديرية الشباب و الرياضة انهارت صباح اليوم السبت بسبب خلل فيها، ما أدى الى وفاة احد العمال واصابة 14 اخرين تم نقلهم الى المستشفى.وأشار المصدر الى […]

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