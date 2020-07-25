2020/07/25 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصدتْ مفوضية حقوق الانسان، عدم وجود آلية خاصة في التعامل مع مصابي كورونا من النزلاء في السجون من قبل الجهات المختصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي إن فرق المفوضية رصدت حالات احتجاز موقوفين مشتبه بإصابتهم في مركز الشرطة، معتبرا ذلك مؤشراً على عدم وجود آلية خاصة للتعامل مع حالات الإصابة أو انعدام توفر مراكز حجز أو عزل للموقوفين.

ودعا البياتي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أماكن حجر وعزل خاصة بالسجناء بالتنسيق مع وزارة الصحة لمصابي كورونا، فضلاً عن عدم اعتماد آلية خاصة لدوام الموظفين والمنتسبين بالسجون والمواقف لمنع انتقال المرض إليهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: عدم وجود آلية خاصة في التعامل مع مصابي كورونا من نزلاء السجون) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان: عدم وجود آلية خاصة في التعامل مع مصابي كورونا من نزلاء السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).