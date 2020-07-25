2020/07/25 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اكدت دائرة صحة كربلاء المقدسة، السبت، تسجيل 208 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مختبرات الصحة العامة سجلت اليوم 208 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 7 حالات وفاة في عموم المحافظة”.واضاف السلامي ان “حالات الشفاء التي سجلتها المحافظة اليوم بلغت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسجل 208 اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسجل 208 اصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).