2020/07/25 | 14:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي: قانون الأندية الرياضية لم يهمل او يترك وانما تم تأجيل اقراره في البرلمان بسبب جائحة كورونا

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